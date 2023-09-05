Эксперт: слабый спрос и внешние вызовы усиливают опасения о замедлении развития Китая

По мнению ведущего экономиста финансового издания "Цайсинь" Ван Чжэ, в сложившихся условиях важность стратегической правительственной поддержки постоянно растет

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Недостаточно высокий спрос на внутреннем рынке и многочисленные дестабилизирующие внешние факторы вызывают у китайского бизнеса опасения по поводу замедления темпов экономического роста КНР. Об этом заявил ведущий экономист финансового издания "Цайсинь" Ван Чжэ.

"Спрос в стране недостаточно высок, как и ожидания бизнеса. Эта проблема может привести к затягиванию отрицательного цикла, - сообщил он, комментируя изменение индекса деловой активности (PMI) Китая в августе. - К тому же существуют многочисленные факторы неопределенности, связанные со спросом на внешних рынках. Опасения за снижение динамики развития [китайской] экономики усиливаются".

Как уточнил эксперт, в минувшем месяце производственный сектор КНР "продемонстрировал некоторые признаки к улучшению". Однако тенденция к повышению активности в национальной сфере услуг начала ослабевать. "Негативные факторы, приводящие к экономической рецессии, по-прежнему сильны", - добавил он.

Ван Чжэ считает, что на текущем этапе ключевую роль в развитии Китая будут играть ожидания бизнеса и повышение доходов населения. По его словам, в условиях все более сложной внутренней и внешней ситуации важность стратегической правительственной поддержки постоянно растет.

Оценка деловой активности китайских компаний

По оценке "Цайсинь", PMI производственного сектора КНР в августе составил 51, повысившись по сравнению с июлем на 1,8 п. п. Что касается сферы услуг, соответствующий показатель достиг минимальной отметки за текущий год (51,8, падение на 2,3 п. п.).

Указанные индексы, по версии издания, в минувшем месяце продемонстрировали тенденцию, совпадающую с оценкой экономической активности Государственного статистического управления (ГСУ) КНР (49,7 для производства (повышение на 0,4 п. п.) и 51 для непроизводственной сферы (снижение на 0,5 п. п.), которое опубликовало аналогичную статистику 31 августа (ГСУ параллельно с "Цайсинь" ведет в Китае ежемесячный учет деловой деятельности предприятий с расчетом по иной методике).

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора на неизменном уровне. Движение выше этого порога указывает на отраслевой рост, а в противном случае свидетельствует об обратной тенденции.