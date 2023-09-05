5 сентября, 06:02,
обновлено 5 сентября, 06:40

Индекс PMI в российской сфере услуг в августе вырос до 57,6 пункта

В июле показатель составлял 54 пункта, сообщает S&P Global

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ вырос в августе 2023 года до 57,6 пункта против 54 пунктов в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

В исследовании отмечается, что последние данные свидетельствуют о резком росте деловой активности в российском секторе услуг, причем фирмы часто объясняют этот рост повышением внутреннего клиентского спроса.

"Цены на сырье заметно выросли, поскольку неблагоприятные колебания обменного курса привели к росту цен на импортные товары и транспортных расходов. Однако условия спроса способствовали росту отпускных цен, поскольку расходы на производство выросли самыми быстрыми темпами с мая 2022 года", - говорится в сообщении. 

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