РЖД назначили на сентябрь более 1 тыс. дополнительных поездов

Из них более 600 в сообщении с черноморскими курортами, сообщили в холдинге

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил более 1 тыс. дополнительных поездов на сентябрь, из них свыше 600 в сообщении с черноморскими курортами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них - в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером - 220; с Анапой - 170; с Новороссийском - 140", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском. Также компания продлит до конца сентября курсирование некоторых сезонных поездов.

"На море чаще всего едут из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы", - отметили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД).

С мая на период отпусков холдинг уже назначил около 4,5 тыс. дополнительных поездов. В южном направлении количество мест для пассажиров увеличилось на 7% по отношению к маю - сентябрю 2022 года и составило 14 млн.