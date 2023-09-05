Голикова сообщила о сокращении за год числа безработных в России на 27%

Число официально зарегистрированных безработных составляет 487 тыс., отметила вице-премьер

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 487 тыс., что на 27% ниже, чем в августе 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала этого года снизилась на 78 тыс. и составляет 487 тыс. человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Вице-премьер отметила, что в рамках нацпроекта "Демография" проводится обучение по более 10 тыс. образовательным программам и 254 направлениям. Первые 43 тыс. человек уже завершили обучение, также получить новые навыки могут и жители новых регионов РФ - оттуда поступило порядка 2 тыс. заявок, около 760 граждан уже прошли краткосрочные курсы.

Более 20 тыс. работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма, добавил глава Минтруда России Антон Котяков. Уже трудоустроено свыше 37 тыс. человек - это 70% плановых показателей. Лидеры по темпам реализации программы - Москва (3,2 тыс. человек), Республика Башкортостан (2,5 тыс.), Кировская и Кемеровская области (1,6 тыс. и 1,5 тыс.). Кроме того, в 42 регионах заключены договоры на обучение работников 143 предприятий ОПК, сейчас проходят переподготовку 5 тыс. человек.

На заседании отдельное внимание уделили обсуждению ситуации с занятостью молодежи. Так, во втором квартале этого года уровень безработицы среди соискателей в возрасте 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. При этом уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года.