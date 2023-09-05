В российском представительстве Google выявили признаки преднамеренного банкротства

В заключении временного управляющего компанией отмечается, что причины, которыми Google описал невозможность продолжения деятельности в своем заявлении о банкротстве, вызваны действиями самой корпорации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. В ООО "Гугл" - российской "дочке" корпорации Google - выявлены признаки преднамеренного банкротства. Такая оценка содержится в заключении временного управляющего компанией, опубликованном на портале "Федресурс".

Преднамеренное банкротство, согласно УК РФ, является преступлением. Уголовная ответственность по нему применяется, если действия или бездействие причинили крупный ущерб.

В материалах говорится, что в ситуации с Google рассматривались, в том числе его судебные тяжбы в РФ по удалению запрещенной информации, а также блокировки российских ресурсов на платформе YouTube. Выявлено, что действия по блокировке являлись субъективными решениями Google, которые не были основаны на предписаниях надзорных органов или на законодательных актах.

Что касается судебных дел по удалению противоправной информации, временным управляющим были выявлены признаки неисполнения судебных актов и неисполнения требований российского законодательства, так как Google не удалял эти данные.

На этих основаниях в заключении отмечается, что причины, которыми Google описал невозможность продолжения деятельности в своем заявлении о банкротстве, вызваны сугубо действиями самой корпорации, и это свидетельствует о наличии у представительства в РФ признаков преднамеренного банкротства.

Дело о банкротстве Google в России

В мае 2022 года российская "дочка" корпорации выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, заявив, что не может исполнять денежные обязательства. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО "Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение - в ноябре того же года.

С тех пор свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний, в том числе VK, "1С-Битрикс", "Диасофт" и другие. Большая часть исков связана с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве. Денежная задолженность Google перед российскими кредиторами уже превышает 20,1 млрд рублей.

По итогам 2022 года выручка ООО "Гугл" снизилась на 82% в сравнении с годом ранее - с 134,3 до 24,2 млрд рублей. Чистый убыток компании за 2022 год снизился на 61% в сравнении с предыдущим, до 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.