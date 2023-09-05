Канцлер Австрии заявил, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения

Однако это необходимо для обеспечения энергобезопасности страны, подчеркнул Карл Нехаммер

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала ORF.

Отвечая на вопрос ведущей о необходимости отказа от российского газа, чтобы не поддерживать Россию, Нехаммер отметил, что газ нужен для энергетической безопасности страны. "Главный наш приоритет - это безопасность энергосбережения. В случае ее нарушения, будут нарушены система, производство, энергоснабжение людей. В первую очередь мы думаем об обеспечении безопасности энергоснабжения. Это неприятно с моральной точки зрения, но это реальность. И моя обязанность, как канцлера, делать это", - заявил Нехаммер.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн ранее заявлял, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в июле этого года 66% газового импорта Австрии пришлись на поставки из РФ. Эксперты отмечают, что реальная доля может быть еще больше, так как отследить происхождение всего импортируемого газа не всегда возможно.

Договор о транзите российского газа через Украину в страны ЕС истекает в конце 2024 года. В июле министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что он вряд ли будет продлен.