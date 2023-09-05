Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли в 2,6 раза

За месяц продали 109,7 тыс. машин, сообщили в "Автостате"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года и составили 109,7 тыс. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Всего за восемь месяцев 2023 года в России продано почти 607 тыс. новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении.

Лидеры продаж

Первое место по продажам в августе занял "Автоваз". По данным агентства, автопроизводитель в отчетном месяце реализовал 28,7 тыс. автомобилей, что на 82,5% больше показателя августа прошлого года. Всего в январе - августе 2023 года продажи "Автоваза" выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 190,6 тыс. автомобилей.

На втором месте - китайская Chery, чьи продажи в августе выросли в 4,5 раза, до 13,4 тыс. авто, а за 8 месяцев текущего года - в 3,9 раза, до 71,3 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает китайская компания Haval, увеличившая продажи в августе в 3,6 раза - до 11 тыс. единиц. Всего в январе - августе было продано 58 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

В пятерку лидеров по продажам августа также вошли Geely (8,4 тыс. машин) и Changan (6,9 тыс. штук).