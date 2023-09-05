Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, индекс РТС снизился на 0,43%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 3 273,39 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,43%, до 1 058,83 пункта.

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,2%, до 3 275,45 пункта, индекс РТС снижался на 0,31%, до 1 060,14 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,47%, до 97,33 рубля, евро - на 0,16%, до 104,85 рубля. Юань находился на уровне 13,322 рубля.