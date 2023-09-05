Вице-премьер Белоруссии сообщил об увеличении товарооборота с Зимбабве в восемь раз

Такого показателя страны достигли при активном партнерстве с 2018 года, заявил Петр Пархомчик

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Зимбабве значительно активизировали сотрудничество, товарооборот с 2018 года увеличился в восемь раз. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, который принял участие в инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

"С 2018 года он [товарооборот] вырос в восемь раз. При этом мы не ограничиваемся чистой торговлей, а совместно работаем над имплементацией долгосрочных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, добычи полезных ископаемых, здравоохранения, промышленной кооперации", - сказал белорусский вице-премьер на встрече с переизбранным президентом, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, с момента начала президентства Мнангагвы сотрудничество между странами значительно активизировалось, "перейдя на качественно новый уровень". Пархомчик отметил, что правительство Зимбабве грамотно расставляет приоритеты и уделяет внимание комплексному развитию всех отраслей, включая сельское хозяйство, энергетику, промышленность и инфраструктуру.

"Нам важно не растерять высокую динамику отношений и уже сегодня думать о будущих совместных проектах", - подчеркнул Пархомчик. По его словам, белорусская сторона открыта для диалога по всем интересующим зимбабвийскую сторону вопросам и готова к предметному обсуждению всех направлений взаимодействия.

27 августа Лукашенко поздравил Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве, отметив что белорусская сторона приложит все усилия, чтобы вывести отношения между Минском и Хараре на уровень стратегического партнерства. Глава белорусского государства с 30 января по 1 февраля посетил с государственным визитом Зимбабве. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник ранее заявил, что экономический эффект, достигнутый в результате визита, составляет около $200 млн.