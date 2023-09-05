Bloomberg: страны АСЕАН сменили США и ЕС в качестве ведущего рынка для экспорта из Китая

По словам специалиста HSBC Фредерика Ноймана, это связано с тем, что в январе 2022 года вступило в силу соглашение 15 государств о зоне свободной торговли

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Крупнейший экспортный рынок Китая сместился за последний год из США и Евросоюза (ЕС) в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным банка HSBC, на которые ссылается агентство, стоимость поставок из Китая в страны АСЕАН выросла, а США и страны ЕС стали импортировать заметно меньше китайских товаров и услуг. Так, в июне объем экспорта КНР в страны ассоциации составил $578 млрд, в США - $532 млрд, в ЕС - $544 млрд, в Японию - $169 млрд. В июне 2022 года структура китайского экспорта выглядела иначе: первое место занимали США ($616 млрд), второе - ЕС ($563 млрд), третье - АСЕАН ($521 млрд), далее следовала Япония ($169 млрд). Первые изменения в структуре экспорта появились в феврале 2023 года, с тех пор тенденция сохраняется, сообщает Bloomberg.

По словам специалиста HSBC Фредерика Ноймана, это связано с тем, что в январе 2022 года вступило в силу соглашение 15 государств о зоне свободной торговли (Всестороннее региональное экономическое партнерство, ВРЭП). Эксперт считает, что изменение структуры экспорта свидетельствует о перестройке глобальных цепочек поставок: комплектующие из Китая чаще направляются в Юго-Восточную Азию для сборки, а затем экспортируются в другие страны мира. По оценке Ноймана, активизация взаимодействия КНР и членов АСЕАН "может даже помочь стабилизировать мировую торговлю в период спада спроса на развитых рынках".

Китай и 14 других стран договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита АСЕАН 15 ноября 2020 года. В торговом соглашении участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. На их долю приходится треть мирового ВВП. Соглашение вступило в силу 1 января 2022 года.