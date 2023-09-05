В Москве в реорганизацию участка земли планируют инвестировать более 100 млрд рублей

По итогам реорганизации площадки будет создано свыше 16 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Участок между Каширским и Котляковским проездами в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), планируется инвестировать более 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участок между Каширским и Котляковским проездами площадью более 21 га подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - почти в 6 млрд рублей. По итогам реорганизации площадки будет создано свыше 16 тыс. новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что редевелопмент участка смогут провести правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов. Сейчас здесь расположены устаревшие офисно-складские строения.

"В рамках комплексного развития на участке планируется построить 690 тыс. кв. м общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости. В числе социальных объектов здесь появится детский сад для 400 воспитанников и школа, которую смогут посещать 900 учащихся. Также проект предполагает строительство торговых центров, магазинов, отделений банков, кафе и ресторанов", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га.