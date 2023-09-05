Страны ECOWAS рассматривают возможность отказаться от привязки своей валюты от евро

Для этого нужно пересмотреть ранее принятые планы перехода от западноафриканского франка к новой общей денежной единице ECOWAS ЭКО, заявил исполнительный директор Центра анализа экономической и социальной политики Виктор Сану

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Государствам, входящим в региональное объединение Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) следует рассмотреть возможность укрепить свой валютный суверенитет за счет отказа от привязки общей денежной единицы, западноафриканского франка (КФА), к евро. Для этого надо пересмотреть ранее принятые планы перехода от КФА к новой общей денежной единице ECOWAS ЭКО, что по сути означает лишь смену названия, решили участники состоявшейся в Уагадугу международной конференции "Политический и валютный суверенитет ECOWAS: надо ли переходить от КФА к ЭКО?"

Цены на африканские товары

"ECOWAS ввело санкции против Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Гвинеи после прихода там к власти военных при поддержке населения, - цитирует портал Burkina24 выступление на конференции исполнительного директора организатора встречи, Центра анализа экономической и социальной политики, Виктора Сану. - Эти санкции осуществляются в основном по экономическим и валютным каналам. Принимая во внимание невзгоды для населения и учитывая, что наши страны вступили в процесс перехода к 2027 году к новой общей денежной единице сообщества ЭКО, наш центр считает вполне уместным усомниться в обоснованности такого шага. Стоит ли идти к валюте, которая уже приобретает признаки аналога КФА?"

"Сегодня мы находимся в обстановке конфликтов, - отметил Сану. - Учитывая происходящие в Нигере события, ECOWAS играет мускулами и даже намерено пойти на военное вторжение. Мы видим, что, судя по тому, как КФА используется, это, по сути, колониальная и неоколониальная валюта. И эту валюту хотят заменить на ЭКО, что заставляет задуматься, что речь идет лишь о смене названия".

"Богатства нашей страны состоят главным образом из минерального сырья и продукции сельского хозяйства, - сказал премьер-министр Буркина-Фасо Иоахим Кьелем. - Это такие товары, мировые цены на которые мы никак не можем контролировать. Цены на них устанавливают в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Они могут повышаться или понижаться по прихоти рынка. В этих условиях сложно иметь стабильную валюту, базирующуюся на таких товарах, если не найти других гарантий. Поэтому нам следует подумать о серьезной альтернативе КФА".

Валюта колониальных времен

В декабре 2019 года страны - члены ECOWAS достигли соглашения с Францией об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка (франка Африканского финансового сообщества). Согласно договоренности, западноафриканский франк переименовывается в ЭКО (производное от первых трех букв аббревиатуры ECOWAS), но остается привязанным к евро. При этом отменяется положение, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, хранятся на счетах Центробанка Франции. Аннулируется также требование присутствия представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки. Позднее глава Комиссии ECOWAS Жан-Клод Касси Бру объявил, что ЭКО будет введена в 2027 году.

Западноафриканский франк в качестве денежной единицы был введен декретом французского правительства в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке.