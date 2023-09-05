Московское метро регистрирует бренд "Взгляд" для систем биометрии и оплаты проезда

Заявка распространяется на оборудование и системы распознавания лиц, услуги биометрической идентификации, оплату проезда, перевод денежных средств, а также на хранение данных или документов в электронных устройствах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Взгляд" для систем биометрии и оплаты проезда. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение метрополитена.

По сообщению газеты, 11 августа ГУП "Московский метрополитен" подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Взгляд". Заявка распространяется на оборудование и системы распознавания лиц, услуги биометрической идентификации, оплату проезда, перевод денежных средств, а также на хранение данных или документов в электронных устройствах.

Система оплаты проезда Face Pay, использующая распознавание лиц, заработала на всех станциях метро 15 октября 2021 года. В 2023 году сервис был переименован в "Оплату по биометрии".