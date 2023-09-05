5 сентября, 07:59

На Бали в ближайшее время введут туристический сбор

Он составит 150 тыс. рупий, сообщил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) в ближайшее время будет введен для иностранных туристов, желающих посетить индонезийский остров Бали. Эту информацию подтвердил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

Он считает, что такой шаг поможет развитию качественного туризма на острове. "Конечно, мы будем изо всех сил поддерживать идею о том, что туризм на Бали должен быть качественным, основанным на культуре, достоинстве", - привел портал Detik слова министра.

Сандиага Уно подчеркнул, что в ближайшие недели ведомство организует ряд мероприятий, направленных на популяризацию идеи туристического сбора.

Ранее сообщалось о планах ввести сбор для иностранных туристов на Бали с начала следующего года. 

Теги:
Индонезия
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