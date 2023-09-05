Сбер запустил сервис оплаты несколькими счетами

Сервис позволяет воспользоваться средствами на нескольких счетах или картах, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис, позволяющий использовать для оплаты товаров и услуг сразу нескольких счетов или карт, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер" первым в стране внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со сберкартой", - указано в сообщении банка.

Сервис позволяет воспользоваться средствами на нескольких счетах или картах, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку.

В банке пояснили, что обычно в таком случае операцию приходится проводить заново - с другой карты - либо переводить средства между счетами. С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты.

Отмечается, что сервис будет работать для сберкарт с платежным счетом. Использовать в качестве такого счета можно будет как дебетовые, так и кредитные карты. Сейчас Сбербанк тестирует сервис на сотрудниках, а уже этой осенью он будет доступен клиентам.

"Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платеж состоится. Нужно просто один раз выбрать в "Сбербанк онлайн" основную карту и запасные карты", - отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.