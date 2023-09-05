В Новой Москве более 80 га земли предоставили для реализации масштабных инвестпроектов

Так, в ТиНАО уже возведены или продолжают строиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти столицы предоставили более 80 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории Новой Москвы за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 84,3 га земли для реализации 19 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Так, в ТиНАО уже возведены или продолжают строиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит около 1 млн кв. м", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Так, в ТиНАО уже возведены или продолжают строиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость

"В рамках реализации МаИП в ТиНАО город предоставил инвесторам землю для возведения пяти многофункциональных комплексов площадью свыше 400 тыс. кв. м, пяти новых производств и технопарков площадью почти 215 тыс. кв. м, трех учреждений образования для 2,1 тыс. учеников и воспитанников, а также для строительства транспортных объектов, спортивного комплекса и других сооружений", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что МаИП - это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских земель, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Для их реализации город предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.