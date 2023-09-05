Чистый убыток ОВК по МСФО за I полугодие снизился на 74%

Он составил 2,9 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Чистый убыток "Научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО за I полугодие текущего года снизился на 74% по отношению к аналогичному показателю 2022 года и составил 2,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Выручка ОВК за январь - июнь 2023 года увеличилась на 23% к показателю прошлого года и составила 33,8 млрд рублей.

"Выручка увеличилась на 23%, до 33 813 млн рублей в связи с увеличением объема производства и ростом доли более маржинальной продукции в портфеле продаж. С мая по август 2022 года компания не производила продукцию из-за остановки по причине отсутствия кассетных подшипников", - отметили в ОВК.

Показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 104% - до 1,7 млрд рублей.

ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России.