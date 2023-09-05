Совокупный объем "цифрового" рынка превысил 140 млрд рублей

По словам главы департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилла Пронина, новые "цифровые" виды деятельности быстро набирают обороты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новые "цифровые" виды деятельности - информационные системы, в которых выпускаются ЦФА (ОИС), инвестиционные (краудфандинговые) платформы и финансовые маркетплейсы, быстро набирают обороты, заявил глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Совокупный объем этого рынка можно оценить в объеме свыше 140 млрд рублей, рассказал он.

Согласно представленной презентации, сейчас работают 10 операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, и один оператор обмена ЦФА. Согласно данным ЦБ РФ, объем этого рынка составляет более 25 млрд рублей, размещен 51 эмитент ЦФА и 108 выпусков ЦФА. Количество пользователей информационных систем превысило 45 тыс.

Из данных также следует, что объем "рыночных" размещений ЦФА достиг 22 млрд рублей, а обладателями ЦФА в рамках мотивационной программы стали свыше 23 тыс. инвесторов.

Количество операторов инвестиционных платформ достигло 72, объем рынка превысил 55,6 млрд рублей. На рынке более 40,5 тыс. заемщиков (2 тыс. из них активные) и более 79 тыс. инвесторов (42 тыс. из них активных). Количество операторов финансовых платформ достигло девяти, объем рынка - более 61,3 млрд рублей, свыше 233 тыс. клиентов и 144 тыс. сделок.