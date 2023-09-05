Суд в Самаре отложил предварительное заседание по иску "Тольяттиазота" на 3,8 млрд рублей

Такое решение было принято после ходатайств со стороны одного из ответчиков - швейцарской компании Ameropa AG

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Самарской области отложил предварительное заседание по иску одного из крупнейших в мире производителей аммиака "Тольяттиазот" к бывшему гендиректору корпорации Вячеславу Суслову и швейцарской Ameropa AG о взыскании убытков на сумму 3,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: предварительное заседание откладывается. [Назначено на] 21 сентября", - сказала судья Наталья Шаруева.

Такое решение было принято после ходатайств со стороны одного из ответчиков - швейцарской компании Ameropa AG. Ее представители попросили отложить предварительное заседание, так как компании необходимо время для перевода материалов дела на немецкий язык и для формирования своей позиции. Во втором ходатайстве Ameropa AG предложила истцу представить в судебном заседании оригинал документов - контрактов от 2014 и 2015 годов на экспорт аммиака и карбамида соответственно. Представитель компании-ответчика отметила, что отсканированные документы "нечитаемы", а подписи на них "едва различимы". Сторона ответчика Суслова поддержала это ходатайство.

"Тольяттиазот" подал иск к Суслову и швейцарской Ameropa AG в марте этого года. В картотеке указано, что речь идет о причиненных убытках на сумму 3,8 млрд рублей. Подробности претензий в материалах не приводятся. В суде стороны также отказались от комментариев.

Вячеслав Суслов до 2019 года занимал пост генерального директора корпорации "Тольяттиазот". После ухода с должности сохранял место в совете директоров и оставался членом управленческой команды предприятия.

Ameropa AG фигурировала в деле о махинациях на "Тольяттиазоте", возбужденном в 2012 году против экс-президента компании "Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая, бывшего председателя совета директоров "Тольяттиазота" Сергея Махлая, бывшего генерального директора "Тольяттиазота" Евгения Королева, владельца швейцарского офшора Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Истцом по делу выступал акционер "Тольяттиазота" - "Уралхим".