Минфин выступил против налоговых барьеров для возвращающихся в Россию компаний

Директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков отметил, что в стране "только приветствуют инвесторов, которые захотят прийти"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин не считает нужным создавать барьеры для компаний, покинувших РФ и решивших вернуться, в виде дополнительных налогов. Об этом журналистам сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут - нет, мы, наоборот, только приветствуем инвесторов, которые захотят прийти. Речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, мне кажется, нет", - сказал Чебесков.

Ранее Минфин сообщал, что цена продажи иностранных компаний при уходе из России не занижается искусственно и не устанавливается подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, оценка производится на рыночных условиях.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС отмечал, что каждая заявка иностранного бизнеса на уход из России рассматривается индивидуально, а условия выхода иностранцев определены президентом РФ, отдельные же вопросы решаются на подкомиссии, которая собирается два-три раза в неделю. Кроме того, как пояснял Силуанов, существуют базовые принципы рассмотрения сделок по уходу иностранного бизнеса, к которым в том числе относятся проведение независимой оценки бизнеса, дисконт в 50% от этой оценки, взнос в бюджет от 10% до 15%.

Силуанов также подчеркивал, что иностранцы должны продолжать работать в России, поэтому получают право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии.