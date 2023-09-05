РЗС: экспорт зерна из РФ в 2023-2024 сельхозгоду может превысить рекорд прошлого сезона

В 2022 году этот показатель превысил 60 млн тонн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может побить рекорд по экспорту зерна в 60 млн тонн в прошлом сезоне. Об этом на пресс-конференции заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Виды на урожай очень хорошие. С учетом того, что переходящие запасы находятся на исторически рекордном уровне, наше общее количество ресурсов позволяет нам экспортировать даже больше, чем в прошлом сезоне, когда был поставлен абсолютный рекорд - свыше 60 млн тонн. В этом сезоне можем его побить легко", - сказал Злочевский.

"Темпы по отгрузкам сейчас находятся, опять же, на абсолютно рекордных уровнях. Мы вывезли с начала сезона за два месяца 13 млн тонн, прежний рекорд за два месяца был 11 млн тонн", - добавил он.

При этом в августе было экспортировано 7,7 млн тонн зерна, что, по словам главы союза, также является абсолютным рекордом по месячному вывозу.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявлял, что Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн. По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 30,7 млн тонн.