Сбер открывает публичный доступ к искусственному интеллекту GigaChat

Вскоре он будет доступен в формате бота в Telegram и VK

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сбер открывает доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих. Скоро GigaChat будет доступен в Telegram и VK, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, СТО, руководителя блока "Технологии" Сбербанка Андрея Белевцева.

По его словам, скоро GigaChat будет доступен в формате бота в Telegram и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API.

Отмечается, что с помощью сервиса пользователи получат практически безграничные возможности по работе с текстом и изображениями, в том числе смогут рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky.

GigaChat уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке умных устройств Sber с виртуальным ассистентом "Салют".