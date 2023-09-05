Бизнес ФРГ выразил надежду на возвращение в РФ после окончания конфликта и снятия санкций

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс добавил, что ранее экономические отношения РФ и Германии были хорошими

ДУШАНБЕ, 5 сентября. /ТАСС/. Уход с российского рынка для германских компаний стал "большой проблемой", они могут вернуться при решении политических разногласий между странами и отмене санкций. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс на инвестиционном форуме Таджикистана и Германии, который состоялся в Душанбе.

"Шансы, естественно, всегда есть, но перспективы я вам не могу озвучить. Шансы есть только если закончится актуальный конфликт и будут отменены санкции. К сожалению, цифры показывают, что [экономические отношения] отбросили, это, конечно, большая проблема и для нашего бизнеса", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что ранее экономические отношения РФ и Германии были хорошими. "Принципиально были прекрасные отношения, мы очень выигрывали от этого, мы не только получали хорошие ресурсы, но и много инвестировали, я лично долгое время работал в России - [это] прекрасное время и большие перспективы. Так что если политические [вопросы] мы решим, то, конечно, возвращение будет", - сказал Хармс.

Германские и другие европейские компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции и введения странами Запада санкций в отношении России в 2022 году. В феврале этого года Восточный комитет германской экономики в своем пресс-релизе отмечал, что экспорт из ФРГ в Россию в 2022 году сократился на 45%, а экономические отношения между двумя странами были "отброшены на 20 лет назад". В релизе отмечалось, что если в 2022 году РФ была 15-м по значимости рынком для Германии, то к февралю 2023 года опустилась на 23-е место. Ранее Хармс сообщал, что в качестве альтернативы России германские компании намерены выйти на рынки Центральной Азии.

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.