Песков сообщил, что сроки поставки 1 млн тонн зерна в беднейшие страны пока не определили

Поставки будут бесплатными, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сроки, в которые Москва совместно с Анкарой и Дохой может поставить 1 млн тонн зерна в беднейшие страны, пока еще не определены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого понимания нет", - сказал он в ответ на вопрос, когда могут начаться такие поставки. "Вместе с тем, сейчас уже на практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом [РФ Владимиром Путиным] на саммите Россия - Африка о поставках <...> беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно", - добавил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия, по его словам, рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе.