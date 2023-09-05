5 сентября, 09:09

Котяков заявил о росте числа занятых россиян с начала года на 1 млн

Министр труда и социальной защиты сообщил, что с конца прошлого года показатели безработицы в России находятся на рекордно низких отметках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число россиян, занятых на рынке труда, с начала года выросло на 1 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на V форуме социальных инноваций регионов.

"Сегодня центры занятости содействуют максимально скорому выходу на работу выпускников и студентов старших курсов, а также помогают получить соискателям востребованные работодателями навыки. Кадровые центры взаимодействуют с центрами карьеры колледжей и вузов, чтобы исключить проблемы первого места работы. Все это дает результаты - с начала года численность занятых граждан возросла более чем на 1 млн человек", - сказал он.

В начале июля Котяков сообщал, что число занятых в России граждан за год выросло на 1,5 млн, до 73,4 млн человек.

Как отметил министр, с конца прошлого года показатели безработицы в России находятся на рекордно низких отметках. По последним данным Росстата за июль, безработица составляет 3%. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
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