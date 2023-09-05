Расписки EMC на Мосбирже росли более чем на 7% после утверждения перерегистрации компании

Речь идет о росте до 1 007 рублей за бумагу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость расписок сети частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) на Московской бирже росла более чем 7%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании пошли вверх на фоне сообщения о том, что акционеры United Medical Group - холдинговой компании Европейского медицинского центра (EMC) - утвердили решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию.

По данным на 12:32 мск, стоимость расписок компании росла на 7,4%, до 1 007 рублей за бумагу. К 12:42 мск расписки замедлили рост и торговались на уровне 954,8 рубля за бумагу (+1,83%).

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный и гериатрический центры. Депозитарные расписки компании с 15 июля 2021 года обращаются на фондовом рынке Московской биржи.