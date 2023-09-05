ОАЭ выделят $4,5 млрд на развитие чистой энергетики в странах Африки

Бенефициаром инициативы станет межгосударственная инвестиционная платформа Africa50, поддерживаемая Африканским банком развития

ДУБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты, принимающие в этом году 28-й Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), намерены выделить странам Африки $4,5 млрд на реализацию проектов в области чистой энергии. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби.

По словам министра, финансирование проектов будет осуществляться за счет Фонда развития Абу-Даби, экспортно-кредитного агентства Etihad Credit Insurance, а также эмиратские компании Masdar и AMEA Power, которые считаются одними из самых быстрорастущих на мировом рынке возобновляемой энергетики. Бенефициаром инициативы, как отметил аль-Джабер, станет межгосударственная инвестиционная платформа Africa50, поддерживаемая Африканским банком развития.

"Сегодня для меня большая честь объявить о новой инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, направленной на раскрытие потенциала Африки. Фонд развития Абу-Даби, Etihad Credit Insurance, а также компании Masdar и AMEA Power объединятся с Africa 50 в качестве стратегических партнеров <...> для реализации проектов, которые позволят произвести 15 гигаватт экологически чистой электроэнергии к 2030 году, - сказал министр. - Совместными усилиями мы вложим $4,5 млрд, что послужит катализатором для привлечения еще как минимум $12,5 млрд из различных государственных и частных источников".

Как отметил Аль-Джабер, инициатива будет реализована в странах, имеющих "четкие планы энергетического перехода, надежную нормативно-правовую базу и реальные обязательства по созданию необходимой инфраструктуры". По словам министра, ОАЭ намерены продемонстрировать коммерческую целесообразность инвестиций в экологически чистую энергетику на африканском континенте. "Эта инициатива рассчитана на работу с Африкой и для Африки. Она станет масштабируемой моделью, которую можно и нужно тиражировать, и будет способствовать достижению глобальной цели COP28 - утроить объем возобновляемой энергии к 2030 году", - подчеркнул он.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она нацелена на широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ вложили более $40 млрд в такие проекты.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.