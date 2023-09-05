Подмосковье за первое полугодие привлекло более 550 млрд рублей инвестиций

В регионе в разной стадии реализации находятся более 1 тыс. инвестиционных проектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основой капитал Московской области за первое полугодие 2023 года превысил 550 млрд рублей, что более чем на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Инвестиции в основной капитал Московской области с января по июнь 2023 года составили более полутриллиона рублей - 556,3 млрд. Это на 3,1% больше, чем за первое полугодие прошлого года", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье в разной стадии реализации находятся более 1 тыс. инвестиционных проектов.

"И чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так, в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп. Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства", - рассказал Воробьев.

В пресс-службе добавили, что в Московской области предусмотрены меры поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства. Только в сфере импортозамещения было реализовано 29 проектов с общей суммой инвестиций 29,7 млрд рублей. Это позволило создать более 2,5 тыс. рабочих мест.

В материале также подчеркивается, что три года подряд Подмосковье преодолевает отметку в 1 трлн рублей привлеченных инвестиций.