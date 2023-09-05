"Газпром" планирует завершить газификацию Тюменской области к 2025 году

В поселке Лозовое города Ишим Тюменской области 5 сентября ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию "Ишим" и подключили к газовым сетям первые домовладения

ИШИМ /Тюменская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром" ставит задачу газифицировать Тюменскую область к 2025 году, сообщил по видео-конференц-связи заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов во время открытия новой газораспределительной станции в регионе.

"Компания "Газпром регион" ведет масштабную газификацию Тюменской области, общий объем инвестиций направленный "Газпромом" на газификацию региона за период 2002-2022 годов составил 2,9 млрд рублей. <...> Мы ставим задачу вместе с вами газифицировать регион к 2025 году", - сказал Маркелов.

В поселке Лозовое города Ишим Тюменской области 5 сентября ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию (ГРС) "Ишим" и подключили к газовым сетям первые домовладения.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что после ввода ГРС "Ишим" 30 населенных пунктов смогут быть догазифицированы, а девять населенных пунктов смогут впервые получить газоснабжение.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский сообщил журналистам, что одним из направлений работы компании в регионе также станет техперевооружение газораспределительных станций, что позволит увеличить их пропускную способность. "Мы планируем сделать техперевооружение на ГРС "Ярковское" - в этом году будет увеличена [пропускная способность] на 3 тыс. куб. м в час, и ГРС "Абрамовское", - сказал Ваховский, отметив, что в следующем году планируется увеличить пропускную способность путем малозатратной реконструкции ГРС в Тобольске.