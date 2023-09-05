Турция намерена создать центр финансирования проектов экспорта природного газа

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить это с Россией

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Турция планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа. Об этом сообщил журналистам своего пула турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где 4 сентября прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть планы создания по примеру нашего [международного финансового центра в Стамбуле] центра финансирования проектов, касающихся поставок природного газа, [такого], какие существуют в Лондоне и Гамбурге. Мы обсудим этот план с Россией", - сказал Эрдоган. Его высказывания приводит телеканал TRT.

По словам Эрдогана, этот центр может быть размещен в одном из зданий комплекса финансового центра в стамбульском районе Аташехир.

Эрдоган также отметил, что Турция намерена строить отношения с Россией в области энергетики по принципу "выигрыш - выигрыш", который будет отвечать интересам двух стран.