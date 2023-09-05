Главным редактором "Афиши Daily" стала Яна Циноева

До лета 2023 года редакцию возглавлял Трифон Бебутов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Медиаменеджер Яна Циноева официально назначена на пост главного редактора издания "Афиша Daily", сообщили в пресс-службе компании "Афиша".

"Яна Циноева приступила к обязанностям в качестве нового главного редактора издания "Афиша Daily", - говорится в сообщении.

Циноева работает в компании "Афиша" с 2018 года, ранее работала корреспондентом отдела бизнеса в газете "Коммерсантъ".

"Афиша Daily" - медиа о событиях в кино, музыке, искусстве и урбанистике. До лета 2023 года редакцию возглавлял Трифон Бебутов.