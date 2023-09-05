В Подмосковье продлили прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей

В рамках грантовой поддержки предприниматели могут получить до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям продлили в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области продлило срок приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям. Подать документы для получения господдержки можно до 3 октября", - сказали в пресс-службе.

В рамках грантовой поддержки молодые и социальные предприниматели региона могут получить до 500 тыс. рублей, которые можно направить на оплату аренды, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Сумма гранта может покрыть до 75% указанных расходов.

"Построение бизнеса - это сложный и затратный процесс. Поэтому любая поддержка, особенно на начальном этапе, имеет огромное значение. Такую поддержку молодые предприниматели могут получить в рамках региональной программы. На гранты также могут претендовать и предприниматели из социальной сферы. В прошлом году получателями грантов в Московской области стали 76 представителей бизнеса до 25 лет, еще 239 грантов получили социальные предприниматели. В этом году мы также готовы поддержать молодых бизнесменов и соцпредпринимателей", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства - министра инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

В министерстве подчеркнули, что поддержка предпринимателей проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".