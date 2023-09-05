Смена администратора газотранспортной сети Молдавии была согласована с акционерами

По словам экспертов, румынская компания будет управлять газотранспортной сетью Молдавии в течение пяти лет и оплачивать "Молдоватрансгазу" арендную плату

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии о смене администратора газотранспортной сети, которая принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", была согласована с акционерами. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Это стало возможным благодаря многочисленным рабочим встречам, организованным с представителями компаний, их акционерами и государственными учреждениями", - написал он в Telegram-канале.

Крупнейшим акционером "Молдовагаза" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% - непризнанному Приднестровью, которое передало свой пакет в управление российскому газовому холдингу. Накануне власти Молдавии обязали дочернюю компанию "Молдовагаз" "Молдоватрансгаз" передать газотранспортную сеть страны под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Акционерами последней выступают румынская госкомпания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%).

Как прокомментировали корреспонденту ТАСС ознакомившиеся с контрактом эксперты, румынская компания будет управлять газотранспортной сетью Молдавии в течение пяти лет и оплачивать "Молдоватрансгазу" арендную плату. Министр энергетики Молдавии Виткор Парликов заявил, что этим решением Молдавия выполняет обязательство перед ЕС внедрить положения Третьего энергопакета, который предусматривает формирование независимых друг от друга компаний, осуществляющих поставку, транспортировку и распределение газа.