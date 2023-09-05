МВФ не разрешил властям Пакистана возобновить субсидии за потребление электроэнергии

По данным The Express Tribune, МВФ настаивает, что средства, которые будут затрачены на субсидии, должны быть возвращены в бюджет за счет повышения сбора налогов в стране

ИСЛАМАБАД, 5 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отклонил просьбу временного правительства Пакистана разрешить возобновление государственного субсидирования оплаты потребителями счетов за электроэнергию.

Как сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на Министерство финансов Пакистана, МВФ предложил Исламабаду пересмотреть предложенный план, поскольку, по мнению фонда, госсубсидии потребуют 15 млрд рупий ($48,9 млн), а не 5 млрд ($16,3 млн), как указал пакистанский кабмин. Кроме этого, МВФ настаивает, что средства, которые будут затрачены на субсидии, должны быть возвращены в бюджет за счет повышения сбора налогов в стране.

По сообщениям СМИ, рост цены электроэнергии вызывает массовые протесты населения, участники которых демонстративно сжигают счета за электричество. Рост цен на электроэнергию заставляет энергетические компании снижать объем ее подачи и перекладывать дополнительные расходы на потребителей. В связи с этим временное правительство разработало план возобновления предоставления государственных дотаций за пользование электроэнергией. Однако он нуждался в обязательном одобрении МВФ, которого в итоге не получил.

В конце августа министр финансов во временном правительстве Пакистана Шамшад Ахтар заявила, что экономическая ситуация в стране хуже, чем ожидалось вследствие роста инфляции и резкого скачка цен на электроэнергию. В этих условиях временное правительство действует в рамках разработанной для Пакистана программы МВФ, которая не подлежит обсуждению, сказала министр. Если наше соглашение с МВФ о предоставлении льготного финансирования не будет выполнено, экономическая ситуация в стране еще больше ухудшится, пояснила Ахтар.

В июле Пакистан получил $1,2 млрд от МВФ в качестве первого транша льготного финансирования на общую сумму в $3 млрд в соответствии с заключенным 30 июня двусторонним соглашением. Оно требует от Исламабада неукоснительно выполнять требования фонда, предусматривающие рост налогов в стране, а также повышение цен на бензин и природный газ, отказ от государственного субсидирования оплаты электроэнергии и поддержки рупии.