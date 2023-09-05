ЦБ создаст реестр участников эксперимента по исламскому банкингу

Указание Банка России о ведении такого реестра вступит в силу 16 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России определил порядок включения организаций в специальный реестр для участников эксперимента по партнерскому финансированию. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Чтобы войти в реестр, организация, которая не является банком или некредитной финансовой организацией, должна предоставить заявление с приложением устава, документы о наличии собственных средств, сведения об акционерах/участниках организации и ее руководителе. В случае банков и некредитных финансовых организаций необходимо предоставить только заявление", - отмечается в сообщении.

Указание ЦБ о ведении такого реестра вступит в силу 16 сентября. "Организации, которые хотят стать участниками эксперимента, смогут подать заявление и необходимые документы в Банк России. Cрок рассмотрения заявления - 30 рабочих дней. После появления первого участника эксперимента Банк России разместит реестр на своем сайте и будет ежедневно его обновлять", - указывают в ЦБ.

Ранее Банк России опубликовал документы, регулирующие особенности бухгалтерского учета участников эксперимента по партнерскому финансированию - кредитных и некредитных финансовых организаций.

Закон, позволяющий начать в четырех регионах РФ эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Эксперимент планируется провести в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне в течение двух лет, в дальнейшем территория проведения и срок эксперимента могут быть расширены правительством РФ по согласованию с ЦБ.