Эксперты заявили, что нефтяники могут не получить выплату по демпферу за сентябрь

Причиной может послужить сохранение текущей ситуации на рынке и правил расчета, сообщили в исследовательской группе "Петромаркет"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании могут не получить выплату за сентябрь 2023 года по топливному демпферу в случае сохранения текущей ситуации на рынке и правил расчета, сообщили ТАСС в исследовательской группе "Петромаркет".

"При сохранении в неизменном виде действующих с сентября правил расчета и начисления демпфера, вероятность его обнулении в сентябре высока, поскольку с 1 сентября демпфер должен уменьшиться вдвое, что станет стимулом роста оптовых цен и перехода порогового значения для выплаты демпфера", - отметили эксперты.

В "Петромаркете" сообщили, что за август нефтяники получат выплату по демпферу. "Поскольку средняя за налоговый период оптовая цена реализации в Российской Федерации в августе 2023 г. составила 64 327 руб./т. пороговая цена для выплаты демпфера - 64 620 руб./т.", - добавили аналитики.

Топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Минфин сообщал, что российский бюджет в августе 2023 года нарастил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу на 68,3% по сравнению с июлем - до 185,9 млрд рублей.