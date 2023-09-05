Молдавия отказались от планов переоборудования военного аэродрома в Маркулештах в аэропорт

Это решение принято из-за возвращения в собственность государства международного аэропорта в Кишиневе, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии отказалось от планов переоборудования бывшего военного аэродрома возле села Маркулешты на севере страны в гражданский аэропорт. Это решение принято из-за возвращения в собственность государства международного аэропорта в Кишиневе, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

"Лучшее решение - построить современный терминал в аэропорту Кишинева. И посмотреть, как мы можем лучше использовать инфраструктуру в Маркулештах, чтобы обеспечить и ее функциональность", - сказал Спыну в эфире станции Radio Moldova, отметив, что бывший аэродром, "возможно, станет воздушной гаванью для грузовых рейсов".

В прошлом году Спыну заявил, что правительство подготовило проект постановления о международном аэропорте Маркулешты на период с 2022 по 2025 год с целью переориентировать его на рынок дешевых авиаперевозок. Объект, расположенный недалеко от города Бельцы, в 2018 году был передан из ведения министерства обороны в ведение министерства экономики и инфраструктуры. В последние годы неоднократно возникали скандалы из-за заявлений политиков и публикаций СМИ, что аэродром используют для переброски военных грузов на Украину. Власти Молдавии отвергали эти обвинения.

В апреле 2023 года президент Молдавии Майя Санду объявила о возвращении международного аэропорта Кишинева в собственность государства. Решение о его передаче в концессию российскому консорциуму "Авиа инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году правительством Юрия Лянкэ. Компания планировала инвестировать в аэропорт €244 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока на 1,5 млн человек в год, что могло бы приносить государству ежегодный доход в 150 млн евро.

В ноябре прошлого года апелляционная палата Кишинева постановила расторгнуть концессионный договор и вернуть объект в собственность государства. В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на уставной капитал и активы "Авиа инвест", в том числе за границей, на общую сумму около 189 млн лей ($10,5 млн). В компании решение суда назвали незаконным, пообещав обжаловать его в международном суде и потребовав вернуть инвестиции в размере более $90 млн.