Биржевая цена бензина Аи-92 впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну

Ситуация с ценами на бензин в России

Его стоимость за сутки выросла на 0,53%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов впервые превысила 65 тыс. рублей за тонну и обновила исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,53%, до 65,16 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 24 июля - 64,879 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 и летнего дизеля также продолжает обновлять рекорды. Так, бензин Аи-95 подорожал на 0,78%, до 75,612 тыс. рублей за тонну. Летний дизель вырос в цене на 0,04%, до 68,305 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 5%, до 69,191 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 1,63%, до 34,745 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 4,19%, до 31,959 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива стал дороже на 6,37%, до 26,909 тыс. рублей за тонну.