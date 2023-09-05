"МойОфис" обновил офисное программное обеспечение

Компания расширила возможности инструментов коммуникации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения "МойОфис" выпустил крупное обновление экосистемы офисного ПО. В продукты компании были добавлены технологии, улучшающие взаимную интеграцию продуктов, а также новые серверные и пользовательские функции, говорится в сообщении компании.

"Изменения коснулись практически всех компонентов платформы - расширились возможности "МойОфис стандартный", "МойОфис почта", "МойОфис частное облако", "МойОфис профессиональный" и Squadus. Теперь, если в организации будет развернуто несколько продуктов экосистемы "МойОфис", то ее сотрудники получат еще больше возможностей для сквозной работы с документами и коммуникаций", - сказано в сообщении.

В частности, в офисный пакет для работы с документами и почтой "МойОфис стандартный 2" была добавлена поддержка общих папок в хранилище "МойОфис частное облако 2".

Кроме того, в единое цифровое рабочее пространство Squadus была добавлена возможность объединения коммуникаций между командами различных организаций.

"МойОфис" представил Squadus в апреле 2023 года. Решение состоит из корпоративного мессенджера, сервиса работы с документами, поиска, управления видео-конференц-связью, а также бота, который позволяет создавать, тестировать и развертывать других интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IТ-системы той или иной компании.

Директор по продуктовому маркетингу "МойОфис" Петр Щеглов отметил, что в релиз МойОфис 2.6 и Squadus 1.2 вошли перспективные разработки компании, направленные на повышение продуктивности офисных сотрудников. "Рынок нуждается во все более функциональных цифровых рабочих пространствах, объединяющих традиционные инструменты для работы с документами и коммуникаций", - приводятся в сообщении его слова.