В Татарстане аграрии собрали более 3,6 млн тонн зерна

Уборка завершена на 98% площадей

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Аграрии Татарстана на данный момент собрали свыше 3,6 млн тонн зерна, уборка завершена на 98% площадей. Об этом сообщил на брифинге в кабмине республики министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

"На сегодняшний день мы обмолотили на площади 1,4 млн га, это 98%. Осталось убрать всего 25 тыс. га. <…> По оперативным данным, в закрома республики поступило 3,662 млн тонн зерна в бункерном весе", - сказал Зяббаров.

Урожайность в этом году составила в среднем 25,8 ц/га. Годом ранее показатель был 36,9 ц/га.

"Причины такого снижения урожайности в целом по республике понятны, особенно, в восточной части республики. Были заморозки в начале мая, когда температура опускалась до -12 градусов. И засуха за период вегетации: по республике выпало 90 мм [осадков], это 48% от нормы. В восточной части республики из-за заморозков пострадало порядка 30 тыс. га посевов - осадков в этой зоне выпало еще меньше, лишь 45% от нормы", - сказал Зяббаров.

В прошлом году аграрии Татарстана намолотили более 5,2 млн тонн зерна.