Депутат заявил, что в Раде увиливают от декларирования доходов, невзирая на требования ЕС

Ярослав Юрчишин подчеркнул, что за возобновление открытого доступа к реестру выступает абсолютное большинство в обществе, а также страны Группы семи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады пытаются протащить поправку к законопроекту, которым предусмотрено восстановление электронного декларирования доходов в соответствии с требованием западных партнеров. Поправка, внесенная ко второму чтению документа, закроет реестр еще на год, сообщил депутат парламента Ярослав Юрчишин.

Действие законопроекта о восстановлении декларирования для чиновников распространяется и на депутатов. 27 июля Верховная рада приняла документ в первом чтении, а во вторник должна голосовать за него во втором. Однако перед голосованием выяснилось, что внесена поправка, которая закроет реестр декларирования еще на год.

"Наибольший риск законопроекта - закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся отважиться показать свои доходы", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Депутат подчеркнул, что за возобновление открытого доступа к реестру выступает абсолютное большинство в обществе, а также страны Группы семи.

В свою очередь спикер парламента Руслан Стефанчук в соцсети X (ранее Twitter) призвал депутатов поддержать законопроект, отмечая важность выполнения Украиной требований на пути в ЕС. О поправке, которая закроет реестр еще на год, спикер не упомянул.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку. На Украине заявили, что ожидали от ЕК более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в части борьбы с коррупцией. При этом власти надеются до октября выполнить оставшиеся пять условий для начала переговоров.