5 сентября, 11:44

В Госдуму внесут проект Налогового кодекса

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что основная идея документа заключается в том, чтобы переложить "основное бремя" на сверхбогатых и экспортеров ресурсов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. КПРФ в осеннюю сессию планирует внести на рассмотрение Госдумы проект Налогового кодекса. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Это будет новый проект, как Трудовой кодекс. Думаю, в ноябре-декабре мы его внесем", - уточнил Афонин в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что основная идея кодекса заключается в том, чтобы переложить "основное бремя" на сверхбогатых и экспортеров ресурсов: ввести для них повышенное налогообложение, в том числе прогрессивную шкалу НДФЛ и налоги на роскошь и сверхбогатство, а также дополнительно обложить налогами сверхприбыли банков.

Ранее Афонин заявил, что КПРФ внесет в осеннюю сессию на рассмотрение Госдумы проект Трудового кодекса. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация