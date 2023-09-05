С начала 2023 года на "Госуслугах" запустили в пять раз больше сервисов, чем в 2022 году

По данным Минцифры, сейчас на платформе порядка 900 сервисов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Органы госвласти с начала 2023 года запустили на портале госуслуг в пять раз больше сервисов, чем за 2022 год. Об этом сообщили в Минцифры России.

Сейчас на платформе порядка 900 сервисов.

За год работы "Конструктора услуг" (с июня 2022 года) на портале было запущено более 500 сервисов, в 2022 году - свыше 100, отметило министерство в Telegram-канале.

Этот сервис позволяет органам власти легко и быстро создавать удобные и понятные для граждан и бизнеса онлайн-услуги. С "Конструктором" уже работают 57 федеральных ведомств и 82 региона.