Что известно о проекте газового хаба в Турции

Газовый хаб в Турции обеспечит поставки энергоносителей и займется их ценообразованием. Для этого Анкара планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа, по примеру аналогичных площадок в Лондоне и Гамбурге. Об этом во вторник сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где 4 сентября прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер пояснял, что газовый хаб предполагает создание электронной торговой площадки, которая может стать местом определения конечной цены на этот вид топлива для европейских потребителей.

ТАСС собрал основное, что известно о проекте газового хаба в Турции.

Идея создания газового хаба

Путин 12 октября 2022 года заявил, что Россия могла бы перевести в регион Черного моря утраченный объем транзита газа, который ранее шел по "Северным потокам", и сделать основными маршрутами поставок в Европу российского топлива через Турцию, если европейские страны будут в этом заинтересованы. Президент РФ тогда обратил внимание, что в таком решении есть "экономическая целесообразность", так как уровень безопасности будет значительно выше.

Турция положительно отнеслась к такой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания на ее территории хаба и центра торговли газом существует.

Оба президента обсуждали этот вопрос на встрече в Астане 13 октября 2022 года и сразу же дали поручения его проработать. В декабре 2022 года Россия и Турция начали прорабатывать уже практическую реализацию проекта.

По итогам переговоров 4 сентября в Сочи Путин сообщил, что перед Россией и Турцией стоит ряд задач. Так, "Газпром" передал компании Botas проект дорожной карты по реализации газового хаба. Однако нужно учредить совместную рабочую группу, согласовать правовые рамки функционирования хаба и схемы осуществления торгов и передачи приобретенного топлива.

Электронная площадка

Газовый хаб, как уточнял президент РФ, предполагает создание электронной торговой площадки. Она могла бы стать местом определения конечной цены на этот вид топлива для европейских потребителей, что исключит политизацию вопроса. В декабре 2022 года он говорил, что такую электронную площадку можно создать в течение ближайших месяцев.

Планы Турции - создать по примеру международного финансового центра в Стамбуле центр финансирования проектов, касающихся поставок природного газа, какие существуют в Лондоне и Гамбурге, указал президент турецкой республики после переговоров в Сочи с российским лидером.

Центр может быть размещен в одном из зданий комплекса финансового центра в стамбульском районе Аташехир. Эти планы Анкара намерена обсудить в Москвой.

Экспорт газа

Эрдоган также пояснил, что Россия и Турция будут реализовывать разные проекты по поставкам через турецкую территорию энергоносителей в Европу и на мировые рынки. Создаваемый энергетический центр обеспечит прогресс не только по вопросу ценообразования, но и поставок энергоносителей. Это сделает Турцию центром мировой энергетики, для этого Анкара создает необходимую инфраструктуру и физические возможности.

Турция уже вела переговоры с потенциальными покупателями газа - Балканами (Болгарией, Македонией и Румынией) и Европой, а также с поставщиками топлива - с Азербайджаном, Ираном, государствами Персидского залива, сообщал ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

В рамках хаба Турция сможет поставлять на экспорт порядка 40 млрд куб. м природного газа. Турция планирует начать проводить сделки посредством газового хаба в 2024 году.

Наиболее подходящим местом для хаба Анкара считает Фракию на северо-западе республики в районе Стамбула.

Правовой вопрос создания проекта

В начале апреля парламент Турции начал процесс внесения в законодательство поправок, необходимых для начала работы хаба. Прежнее законодательство предусматривало многочисленные ограничения с точки зрения возможности экспорта ПГ.

Однако пока юридическая основа для полноценной работы центра газовой торговли в Турции не готова, а ее создание еще займет какое-то время, уточнял в начале июня источник ТАСС в Анкаре, связанный с энергетической сферой.

Нюансы проекта, пояснял глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, заключаются в том, как юридически оформить работу хаба, как и какие подключить к нему энергетические компании, как урегулировать взаимодействие. По его словам, турецкое правительство контролирует внутренний рынок газа, но как при этом будет организовано взаимодействие хаба, то есть свободного по задумке рынка, с внутренним рынком, пока сложно сказать.

Эксперт в энергетике и бывший высокопоставленный руководитель в турецкой нефтяной госкомпании ТПАО Недждет Памир подчеркивал, что сосуществование свободной рыночной площадки, хаба и регулируемого властями внутреннего рынка в одной стране невозможно.

Однако Донмез подчеркивал, что Турция не будет вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками в хабе, благодаря которому будут созданы рыночные механизмы для реализации природного газа.