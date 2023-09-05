В аэропорту Ярославля намерены построить пассажирский и грузовой терминалы к 2027 году

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что пропускная способность пассажирского терминала составит до 800 тыс. человек в год

ТАСС, 5 сентября. Компания "Аэрофьюэлз" построит в аэропорту Туношна новый пассажирский терминал с пропускной способностью до 800 тыс. пассажиров в год, а также возведет грузовой терминал, рассчитанный на 50 тыс. тонн грузов ежегодно. Проекты будут реализованы в 2026-2027 годах, сообщил на встрече с журналистами губернатор области Михаил Евраев.

"Мы достигли соглашения. У нас выходит инвестор на аэропорт - это компания "Аэрофьюэлз". Речь идет про строительство двух терминалов - пассажирского и грузового. Пассажирский терминал [рассчитан] на 800 тыс. человек в год", - сказал глава региона.

По его словам, имеющийся в аэропорту пассажирский терминал, рассчитанный на 250 тыс. пассажиров в год, также сохранится, но будет использоваться под международные рейсы.

"И отдельно мы строим грузовой терминал на 50 тыс. тонн грузов в год. Сейчас грузооборот в нашем аэропорту составляет практически ноль. Наша задача сделать так, чтобы у нас появился нормальный пассажиропоток и грузовой терминал полноценно заработал. Если говорить про сроки, то это конец 2026 - начало 2027 года", - уточнил Евраев.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время авиаперевозки в Ярославле осуществляют авиакомпании "Азимут" и "ЮВТ Аэро". Маршрутная сеть включает два направления: Сочи и Казань. Запланированы новые направления: 11 сентября откроется воздушное сообщение с Уфой, с 12 сентября - с Пермью, с 25 сентября - с Самарой.