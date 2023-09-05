Рослесхоз утвердил механизм предоставления лесных участков под инвестпроекты

Агентство будет рассматривать пакет документов для заключения аренды, а его региональные органы - контролировать исполнение условий договора

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) утвердило механизм предоставления участков под инвестпроекты по развитию лесопромышленного комплекса (ЛПК), сообщила пресс-служба ведомства. Рослесхоз будет рассматривать пакет документов для заключения аренды, а его региональные органы - контролировать исполнение условий договора. В агентстве отметили, что ранее оно согласовывало заявки инвесторов по развитию ЛПК только в части лесосырьевого обеспечения и предоставления льготной арендной платы, а с 1 сентября может предоставлять участки и проводить госэскпертизу проектов освоения лесов в рамках инвестпроектов.

Начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов сообщил, что ведомство будет рассматривать документы в течение 20 дней.

"За это время Рослесхоз совместно с подведомственными учреждениями подготовит договор аренды. После подписания его обеими сторонами ведомство направит его на регистрацию в Росреестр и в соответствующий территориальный орган. Департамент лесного хозяйства по федеральному округу внесет информацию в ЛесЕГАИС и будет контролировать исполнение условий. Прием лесных деклараций, отчетов, таксационных описаний, проектов лесовосстановления, а также проведение заключительных осмотров лесосек будут осуществлять региональные лесные ведомства", - пояснил Абрамов, его слова приводит пресс-служба.

По словам замруководителя Рослесхоза Александра Панфилова, которую цитирует пресс-служба, расширение полномочий ведомства в этой сфере позволит усилить контроль за использованием лесов, а также сделать прозрачным взаимодействие в цепочке "инвестор и региональное лесное ведомство". "Вывод полномочий на федеральный уровень поможет в реализации крупных межрегиональных проектов, упростит процедуру, а также ускорит процесс от рассмотрения заявки до создания перерабатывающих мощностей и рабочих мест", - отметил Панфилов.

В документе также указано, что инвесторам теперь нужно направлять в Рослесхоз на экспертизу проекты освоения лесов. Соответствующая комиссия будет их рассматривать и выдавать заключение о прохождении госэкспертизы. В агентстве пояснили, что заявление и проектная документация может подаваться в электронном или бумажном виде.

В конце декабря 2022 года был принят законопроект о праве Рослесхоза предоставлять лесные участки в аренду для приоритетных инвестиционных проектов. Поправки внесли в Лесной кодекс РФ. Срок договора аренды лесного участка, заключаемого для приоритетных инвестпроектов, теперь зависит от срока их реализации. Норма также запретила перенаем и субаренду лесных участков. Кроме того, документ усилил нормы по защите лесов от пожаров и уточнил критерии добросовестности арендатора лесного участка. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, а часть положений - с 1 сентября 2023 года.