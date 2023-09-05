ЦБ повысил курс доллара на 6 сентября до 97,54 рубля

Курс евро повысили до 104,9 рубля, юаня - до 13,34 рубля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 6 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,5383 рубля, что на 92 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 49 копеек, до 104,9043 рубля.

Официальный курс юаня вырос на 5 копеек, до 13,3402 рубля.

По данным на 15:50 мск, курс доллара на Московской бирже рос на 0,77% - до 97,62 рубля, курс евро находился на уровне 104,94 рубля (+0,24%). Курс юаня укреплялся на 0,38% - до 13,350 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи снижался на 0,13% - до 3 264,67 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,92%, до 1 053,58 пункта.