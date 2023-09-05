Airbus, Rolls-Royce и EasyJet вошли в альянс для внедрения в авиацию водородного топлива

Альянс до конца года подготовит отчет с указанием основных этапов реализации в ближайшее десятилетие проекта, чтобы сделать полеты на водороде реальностью, сказано в заявлении проекта "Водород в авиации"

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Корпорация Airbus, компания Rolls-Royce и авиаперевозчик EasyJet объявили о создании альянса для внедрения в авиацию водородного топлива и создания соответствующей инфраструктуры на пути к декарбонизации отрасли к 2050 году.

В соответствии с проектом "Водород в авиации" (HIA), партнерами которого выступают датская энергетическая компания Orsted и британский производитель запчастей GKN, они намерены подготовить нормативно-правовую базу, инфраструктуру, систему безопасности с целью обеспечить полную готовность к полетам самолетов с двигателями на водородном топливе. "Было бы непростительно, если бы в случае готовности самолетов к полетам и возможности ими управлять проявилась бы неготовность к этому по ряду аспектов", - приводит агентство Reuters слова генерального директора британской EasyJet Йохана Лундгрена.

Согласно заявлению HIA, до конца 2023 года альянс подготовит отчет с указанием основных этапов реализации в ближайшее десятилетие проекта, чтобы сделать полеты на водороде реальностью. Airbus планирует к 2035 году представить рекламный ролик полетов авиалайнеров на водородном топливе.

Как сообщалось ранее, Rolls-Royce провела совместно с EasyJet успешные испытания первого авиационного двигателя, использующего водород в качестве топлива. Отмечается, что на военном полигоне на равнине Солсбери удалось "произвести запуск двигателя" и понаблюдать "за его работой на низких оборотах".

Для массового внедрения такой технологии необходимо решить несколько проблем. Жидкий водород имеет температуру минус 235 градусов Цельсия и занимает, как отмечают эксперты, в четыре раза больший объем по сравнению с керосином, что создает "ряд дополнительных сложностей" при проектировании.