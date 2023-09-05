Цена нефти Brent на ICE превысила $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года

По данным биржи на 16:06 мск, цена Brent росла на 1,3%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:06 мск, цена Brent росла на 1,3% - до $90,16 за баррель.

К 16:17 мск Brent торговалась на уровне $90,38 (+1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,52% - до $87,24 за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на 300 тыс. б/с до конца года. Кроме этого, РФ будет ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти, заявил Новак. Также Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

В новость внесена правка (16:56 мск) - передается с уточнением цены нефти в 3-м абзаце, правильно - 90,38$.