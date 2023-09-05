Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Соллерса" из-за роста более чем на 20%

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 17:08 мск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям компании "Соллерс" после роста котировок бумаг более чем на 20% в течение 10 минут. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Московской биржи на 16:34 мск, цена акций компании составляла 1 291 рубль за бумагу (+23,66%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 17:08 мск.

"Соллерс авто" принадлежит на 80,25% "Альтер инвест", которой владеют глава "УАЗа" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерс авто" и "Соллерс групп" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерс авто" Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс авто" Виктор Хвесеня.